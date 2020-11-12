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13:53 12.11.2020

В ВСУ у 199 человек выявили COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ у 199 человек выявили COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 199 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего болеет 2 326 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 5 036 человек, летальных случаев - 20.На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 437 человек", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, из 199 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 госпитализированы 30 человек: Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 169 человек.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 11 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 235 человек, умерли 198 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Источник: https://bit.ly/2GTObed

Теги: #всу #коронавирус
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