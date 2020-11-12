В пятницу в Украине будет сухо, в субботу местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 13 ноября, территория Украины останется в зоне влияния восточного антициклона, поэтому осадки маловероятны, но в ночные утренние часы кое-где могут возникать туманы, сообщает в четверг Укргидрометцентр.

В пятницу в Украине без осадков, лишь на юге Одесской области местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 5° мороза; днем 2-7° тепла, на крайнем юге страны до 10°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем около 5°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 ноября самая высокая температура днем была 15,8 в 2010г., самая низкая ночью -13,2 в 1993г.

В субботу, 14 ноября, в северных областях Украины небольшой дождь, местами возможен мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ночью, утром в южных и восточных областях кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях до 6° мороза; днём 1-6° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и на крайнем юге страны 6-11°.

В Киеве – ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.