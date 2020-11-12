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13:19 12.11.2020

Трое министров не поддержали введение "карантина выходного дня"

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Трое министров не поддержали введение "карантина выходного дня"

Трое министров не поддержали решение правительства о введении "карантина выходного дня", которое было принято на заседании 11 ноября, сообщает источник на заседании Кабмина.

Против инициативы высказались министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Аваков, Ткаченко и Федот выступали против усиления карантина, а именно - локдауна выходного дня. Перед началом официального заседания Кабмина среди членов правительства была жаркая дискуссия относительно основного решения. И именно Аваков с Ткаченко выступали против », - сообщает источник.

Вместе с тем, позиция министров не повлияла на принятие решения: «Но как видим, их аргументы не подействовали на других участников заседания, поддержали усиление карантинных мероприятий».

В ходе заседания в среду Кабмин ввел «карантин выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Теги: #карантин #кабмин
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