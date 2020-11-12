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12:39 12.11.2020

Глава НБУ допускает приезд миссии МВФ в Украину до конца 2020г

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Глава НБУ допускает приезд миссии МВФ в Украину до конца 2020г

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко допускает приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину до конца 2020 года.

"Чтобы появились даты, нужно достичь прогресса по всем блокам вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе являюсь оптимистом: у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - сказал он "Голосу Америки" во время своего визита в Вашингтон.

По словам Шевченко, в повестке дня переговоров с МВФ стоят три вопроса: решение Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине, проект госбюджета на 2021 год и работа самого НБУ.

Глава центробанка отметил, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение КС.

"Но (президент Украины – ИФ) Владимир Зеленский был предсказуем в своей реакции на такие вызовы от КС. Четкие месседжи, которые предоставил президент, показали, что в Украине нет иного пути, и Украина будет прилагать все усилия, чтобы и дальше поддерживать антикоррупционную инфраструктуру", - добавил Шевченко.

Теги: #нбу #мвф
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