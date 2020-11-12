Степанов: органы контроля отреагируют на заявление "Эпицентра" о работе в выходные

Органы контроля отреагируют на заявление сети "Эпицентр" о работе в выходные, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Меня просто возмутил пост "Эпицентра" о "продлении пятницы на 72 часа". Я уверен, что мои коллеги по правительству, которые отвечают, в том числе, за контроль, дадут соответствующий ответ на этот фарс и цинизм", - сказал он.

Как сообщалось, на заседании в среду Кабинет министр ввел в Украине карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% площади которых определены для торговли продуктами питания, топливом, лексредствами и медизделиями, ветеринарными препаратами и кормами.

Сеть "Эпицентр" в Facebook сообщила, что не будет закрываться на выходные.

ООО "Эпицентр К" владеет в Украине сетью одноименных торговых центров. Компания создана в 2003 году и открыла первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей на сентябрь 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его руководителем является Петр Михайлишин.