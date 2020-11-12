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11:52 12.11.2020

В Киеве COVID-19 за минувшие сутки заболел 931 человек, 11 больных умерли – Кличко

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В Киеве COVID-19 за минувшие сутки заболел 931 человек, 11 больных умерли – Кличко

Коронавирусом за минувшие сутки заразился еще 931 киевлянин, 11 больных умерли, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.

"Вирус в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 931 случай коронавируса. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 925 киевлян. На сегодня в столице уже 47 563 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - проинформировал Кличко.

Заболели 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет. Заболели в том числе и 36 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 164, в Подольском - 145 и 133 случая - в Шевченковском районе.

"Заботьтесь о своем здоровье! Если чувствуете первые симптомы заболевания, обращайтесь к семейному врачу. Если контактировали с теми, у кого обнаружили коронавирус, следуйте самоизоляции. Своим сознательным отношением мы можем предотвратить стремительное распространение болезни! Берегите себя!" - отметил Кличко.

Источник: http://kiev.klichko.org/news/?id=4955

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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