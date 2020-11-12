Ляшко: 19 ноября станут известны ориентировочные даты поставки в Украину вакцины от COVID-19 в рамках COVAX

Ориентировочные даты, количество и стоимость поставки в Украину вакцины от COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX станут известны после заседания ее правления 19 ноября, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Украина получит от COVAX количество доз для 20% населения (около 8,5 млн). Первый транш мы ожидаем в объеме 3%, или 1,25 млн доз. На ближайшем заседании правления COVAX 19 ноября станут понятны ориентировочные даты поставки, количестве и ориентировочная стоимость. Украина получит или специальную рыночную стоимость или вакцину бесплатно", - сказал он.

Как сообщалось, Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, в рамках которой должна получить 8 млн доз вакцины равными траншами сразу после ее регистрации.