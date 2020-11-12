Таран получил отрицательный тест на Covid-19 и приступил к выполнению обязанностей – Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Таран получил отрицательный тест на Covid-19 и приступил к выполнению обязанностей по должности, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Министр обороны Таран получил отрицательный тест на коронавирус. Соответственно, он приступил к выполнению обязанностей по должности. Андрей Таран проходил тестирование трижды, для уверенности в результате", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минобороны в четверг.

Также отметили, что симптомов заболевания у министра не было, но из-за положительного теста, полученного ранее, он короткое время находился на самоизоляции.