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10:08 12.11.2020

Больше половины французов нарушают режим самоизоляции, действующий в стране с 30 октября - опрос

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Больше половины французов нарушают режим самоизоляции, действующий в стране с 30 октября - опрос

Больше половины французов заявили, что уже как минимум один раз нарушили введенный с 30 октября режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные опроса Ifop.

По его результатам, 60% опрошенных нарушали правила. Отмечается, что это на 27 процентных пунктов больше, чем во время первого повсеместного карантина весной этого года.

Так, 24% французов признались, что они указывали в документах не соответствующую действительности причину необходимости выйти из дома. Еще 17% во время прогулки отходили от дома дальше, чем позволено. Кроме того, 23% навещали своих родственников, а 20% - друзей.

Опрос также показывает ухудшение настроения среди французов из-за действующих мер. Так, 28% респондентов определили свое настроение как плохое, тогда как годом ранее этот показатель в ноябре составлял лишь 16%.

Исследование проводилось онлайн. В нем приняли участие более 2 тыс. французов.

Во Франции с 30 октября по 1 декабря ввели режим повсеместной изоляции. Работу продолжают заведения оптовой торговли, школы и дошкольные учреждения, учреждения внешкольных занятий, отели, все структуры здравоохранения и общественный транспорт.

Места религиозных культов остаются открытыми, но религиозные церемонии запрещаются за исключением похорон с участием не более 30 человек и бракосочетаний с шестью участниками церемонии. Магазины, которые торгуют не жизненно важными товарами, а также рестораны, кафе, бары закрыты. При этом заведения общепита могут торговать "на вынос".

Теги: #коронавирус #франция
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