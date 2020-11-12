Каждый шестой депутат Рады заболел COVID-19 - СМИ

С начала пандемии коронавируса 75 депутатов Верховной Рады заболел COVID-19, то есть каждый шестой, сообщает интернет-издание "ZN.UA".

Также, по данным источников издания, в секретариате парламента, активных больных в настоящий момент 14 человек.

В аппарате парламента заболели COVID-19 77 сотрудников, из них активно больных на данный момент 31 человек.

Кроме того, по данным "ZN.UA", такие же результаты неделей ранее получили пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель и советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

В свою очередь Мендель в четверг утром опровергла информацию о том, что заразилась коронавирусом.

"Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный - сообщу. Тесты делаю регулярно", - написала она на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 11 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболел COVID-19.

Источник: https://bit.ly/3eRdB8N

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