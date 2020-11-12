События

09:49 12.11.2020

В Одессе на территории причала горело здание - ГСЧС

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В Киевском районе г.Одесса в среду произошло возгорание на территории причала № 133, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Согласно обнародованной в четверг утром информации, сообщение о возгорании поступило в Службу спасения 11 ноября в 16:52. По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит открытым пламенем одноэтажное деревянное здание.

"Спасатели провели оперативное развертывание и обеспечили бесперебойную подачу воды мотопомпой с моря для тушения огня. Пожар был локализован в 17:31 и ликвидирован в 17:53 на площади 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Источник: https://bit.ly/2JSYdxi

Теги: #одесса #пожар
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