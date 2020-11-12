События

09:26 12.11.2020

10 оппозиционных лидеров задержаны после протестов в Ереване

2 мин читать
10 оппозиционных лидеров задержаны после протестов в Ереване

Специальная следственная служба Армении заявила о задержании десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в Ереване с нарушением закона.

Как сообщает пресс-служба ССС, по обвинению в организации массовых беспорядков задержан председатель оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн", руководитель телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян, заместитель главы оппозиционной Республиканской партии Эдуард Шармазанов, оппозиционеры Сурен Суренянц, Давид Амбарцумян, замглавы оппозиционной партии "Родина" Ара Саакян.

Бывший директор Службы национальной безопасности, глава партии "Родина" Артур Ванецян задержан по обвинению по статье "организация массовых беспорядков" и "нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну".

По обвинению по статье "нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну" задержаны также глава оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян, глава оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Кроме того, оппозиционеры Ваагн Чахалян и Грачья Гукасян привлечены в качестве подозреваемых, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении Никол Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. В среду широокомасштабные акции протеста прошли в Ереване с требованием отставки Пашиняна.

Массовая акция протеста с требованием отставки Пашиняна прошла в минувшую среду в Ереване у здания правительства Армении.

Теги: #армения #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 11.11.2020
Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна через парламент из-за отсутствия кворума

Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна через парламент из-за отсутствия кворума

19:03 11.11.2020
Азербайджан отменил ограничения интернета, введенные после начала боевых действий в Карабахе

Азербайджан отменил ограничения интернета, введенные после начала боевых действий в Карабахе

16:43 11.11.2020
Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи среды

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи среды

11:47 11.11.2020
Решение по Карабаху было принято, чтобы избежать коллапса и гибели тысяч людей - премьер Армении

Решение по Карабаху было принято, чтобы избежать коллапса и гибели тысяч людей - премьер Армении

22:27 10.11.2020
Протестующие разгромили офис фонда Сороса в центре Еревана

Протестующие разгромили офис фонда Сороса в центре Еревана

10:35 10.11.2020
В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России - президент Азербайджана

В Карабахе будет совместная миротворческая миссия Турции и России - президент Азербайджана

05:43 10.11.2020
Оппозиция в Армении обсуждает, как аннулировать соглашение по Карабаху и отправить в отставку Пашиняна

Оппозиция в Армении обсуждает, как аннулировать соглашение по Карабаху и отправить в отставку Пашиняна

04:51 10.11.2020
Спикер парламента Армении находится в больнице после избиения

Спикер парламента Армении находится в больнице после избиения

03:11 10.11.2020
Демонстранты захватили здание парламента Армении

Демонстранты захватили здание парламента Армении

03:00 10.11.2020
Военная фаза конфликта в Карабахе завершается, переходим к политическому урегулированию - президент Азербайджана

Военная фаза конфликта в Карабахе завершается, переходим к политическому урегулированию - президент Азербайджана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 11 057 заболевших COVID-19 – Степанов

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

Представители ОБСЕ в ТКГ призвали РФ до конца недели открыть КПВВ на Донбассе для движения людей и транспорта

ПОСЛЕДНЕЕ

Частные лаборатории проводят около 12 тыс. ПЦР-тестирований в сутки – замминистра здравоохранения

Зеленский и Ермак со вторника находятся в больнице, у них легкие симптомы COVID-19 – пресс-секретарь президента

Больше половины французов нарушают режим самоизоляции, действующий в стране с 30 октября - опрос

Каждый шестой депутат Рады заболел COVID-19 - СМИ

В Одессе на территории причала горело здание - ГСЧС

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 11 057 заболевших COVID-19 – Степанов

Зеленский и Ермак из-за коронавируса госпитализированы в "Феофанию"

Число заражений COVID-19 в мире превысило 52 млн, жертв - 1,28 млн - университет Джонса Хопкинса

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Клайн принял предложение Байдена возглавить аппарат Белого дома

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА