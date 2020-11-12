В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 11 057 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 11 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 235 человек, умерли 198 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Также за последние сутки госпитализированы – 1 509 человек, летальных случаев – 198, выздоровели – 6 235 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев инфицирования коронавирусом; 10 ноября, было зафиксировано 10 842 новых случая; 9 ноября было 8 687 заболевших, 8 ноября 9 397 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 500 865 человек, 9 145 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 227 694 человека.

Сейчас в Украине COVID-19, по данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), болеют 264 026 человек, что на 4 624 больше, чем днем ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 11 631, информирует СНБО.