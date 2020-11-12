События

08:25 12.11.2020

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 11 057 заболевших COVID-19 – Степанов

2 мин читать
В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 11 057 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 11 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 235 человек, умерли 198 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника. Также за последние сутки госпитализированы – 1 509 человек, летальных случаев – 198, выздоровели – 6 235 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев инфицирования коронавирусом; 10 ноября, было зафиксировано 10 842 новых случая; 9 ноября было 8 687 заболевших, 8 ноября 9 397 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 500 865 человек, 9 145 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 227 694 человека.

Сейчас в Украине COVID-19, по данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), болеют 264 026 человек, что на 4 624 больше, чем днем ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 11 631, информирует СНБО.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:08 12.11.2020
Зеленский и Ермак из-за коронавируса госпитализированы в "Феофанию"

Зеленский и Ермак из-за коронавируса госпитализированы в "Феофанию"

07:37 12.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 52 млн, жертв - 1,28 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 52 млн, жертв - 1,28 млн - университет Джонса Хопкинса

07:26 12.11.2020
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

02:07 12.11.2020
Вакцина от коронавируса поступит в Украину в конце первого квартала 2021 года – Степанов

Вакцина от коронавируса поступит в Украину в конце первого квартала 2021 года – Степанов

23:57 11.11.2020
Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче

Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче

23:52 11.11.2020
Плана действий для ТКГ разрабатывается в полном соответствии с Минскими соглашениями, но для сближения позиций еще потребуется работа – Грау

Плана действий для ТКГ разрабатывается в полном соответствии с Минскими соглашениями, но для сближения позиций еще потребуется работа – Грау

21:50 11.11.2020
Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил роль ветеранов украинского происхождения

Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил роль ветеранов украинского происхождения

21:40 11.11.2020
Испания вводит ограничения на въезд из стран с высоким числом заражений COVID-19

Испания вводит ограничения на въезд из стран с высоким числом заражений COVID-19

21:12 11.11.2020
В Европе темпы распространения COVID-19 остаются высокими

В Европе темпы распространения COVID-19 остаются высокими

20:37 11.11.2020
Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

Представители ОБСЕ в ТКГ призвали РФ до конца недели открыть КПВВ на Донбассе для движения людей и транспорта

Украина поддержала в ТКГ инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для скорейшего согласования позиций по "плану действий"

ПОСЛЕДНЕЕ

Клайн принял предложение Байдена возглавить аппарат Белого дома

Госдеп США препятствует общению Байдена с иностранными лидерами – СМИ

Байден назовет будущего главу аппарата Белого дома на этой неделе

Король Бахрейна утвердил новым премьером наследного принца

Делавэр стал первым штатом США, где утвердили результаты голосования на выборах президента

Бюллетени на выборах президента США будут пересчитаны в Джорджии вручную - секретарь штата

Штаб Трампа опротестовал в суде результаты голосования в Мичигане

В ОБСЕ поддержали предложение Украины создать на КПВВ на Донбассе "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА