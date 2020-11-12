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07:26 12.11.2020

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 11 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. В частности, в районе населенного пункта Пески враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного - применил миномет калибра 82 миллиметра. Недалеко от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. К сожалению, вследствие этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта наблюдается тишина. В полосах ответственности наших бригад ни вооруженной провокации или выстрелов не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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