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05:13 12.11.2020

Клайн принял предложение Байдена возглавить аппарат Белого дома

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Клайн принял предложение Байдена возглавить аппарат Белого дома

Джо Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах США, предложил должность главы аппарата Белого дома своему давнему советнику Рону Клайну, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Клайн принял это предложение и начнет свою работу официального объявления Байденом в четверг, заявили собеседники телеканала.

При этом сам Клайн написал в твиттере: "Я польщен доверием избранного президента и отдам все силы, чтобы возглавить талантливую и разнообразную команду Белого дома Байдена - Харрис".

В свою очередь, кампания демократического кандидата опубликовала заявление, в котором Байден также назвал Клайна "своим выбором".

"Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми всего политического спектра-это именно то, что мне нужно в качестве главы администрации Белого дома", - говорится в тексте заявления.

Теги: #сша #клайн #белый_дом #байден
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