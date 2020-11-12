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04:13 12.11.2020

Госдеп США препятствует общению Байдена с иностранными лидерами – СМИ

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Госдепартамент не передает Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах, послания зарубежных лидеров, направленные в его адрес, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Стопка посланий от иностранных лидеров избранному президенту Джо Байдену находится в госдепартаменте, но администрация Трампа не дает ему получить к ним доступ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что администрация Дональда Трампа закрыла Байдену доступ к ресурсам госдепа, поскольку действующий президент не признает победу Байдена.

По данным CNN, команда Байдена самостоятельно контактирует с иностранными правительствами. Но помощники Байдена работают без материально-технической и переводческой поддержки, которую предоставляет операционный центр госдепа.

Телеканал сообщает, что иностранные лидеры начали понимать, что не могут связаться с избранным президентом, и вынуждены обращаться к бывшим дипломатам эпохи президента Барака Обамы за помощью в отправке и доставке посланий Байдену.

Как ранее сообщала газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации, власти США потребовали от глав федеральных агентств пока что не сотрудничать с командой Байдена по вопросам передачи власти в стране.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп не признает поражения и обвиняет демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

 

Теги: #госдеп #сша #байден #препятствие
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