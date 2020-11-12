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02:56 12.11.2020

Байден назовет будущего главу аппарата Белого дома на этой неделе

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Байден назовет будущего главу аппарата Белого дома на этой неделе

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, объявивший свою победу на президентских выборах в США, как ожидается, назначит руководителя аппарата Белого дома уже на этой неделе, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники.

Одним из претендентов на этот пост считается бывший глава администрации Байдена – Рон Клайн, который в администрации Барака Обамы координировал работу по борьбе со вспышкой Эболы в Африке.

Среди других кандидатов значатся Стив Ричетти и Брюс Рид, которые являлись начальниками штабов Байдена.

Тем не менее, представитель переходного правительства Байдена сообщил, что окончательных решений по этой должности пока принято не было.

Теги: #сша #байден
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