Плана действий для ТКГ разрабатывается в полном соответствии с Минскими соглашениями, но для сближения позиций еще потребуется работа – Грау

План действия для Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей начал разрабатываться, но для сближения позиций еще потребуется провести определенную работу, отмечает спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау.

"Рабочая группа по политическим вопросам начала разработку проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. Участники рабочей группы представили свои предложения, однако для сближения позиций еще потребуется работа", - говорится в ее сообщении для прессы по итогам видеоконференции ТКГ 11 ноября.

Грау указала, что согласно оценке Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ режим прекращения огня на Донбассе в целом продолжает соблюдаться.

"С другой стороны, вызывают тревогу повторяющиеся его нарушения, в особенности в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС), который является горячей точкой с самым высоким уровнем огневой активности в зоне конфликта. На этот район приходится около 44% всех нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ ОБСЕ с 27 июля. Это представляет серьезную опасность для гражданского населения и ставит под вопрос работу станции, от которой зависит водоснабжение около 380 тысяч людей по обе стороны от линии соприкосновения", - подчеркнула она.

По ее словам, эти вопросы были затронуты рабочей группой по безопасности. Также обсуждались разные аспекты функционирования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

В центре обсуждений Гуманитарной рабочей группы был вопрос одновременного открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области, намеченного на 10 ноября 2020 года.

"Инфраструктура по обе стороны от линии соприкосновения, необходимая для открытия КПВВ, была подготовлена вовремя. Однако до намеченной даты открытия пунктов пропуска не удалось согласовать порядок их функционирования. Участники заседания ТКГ продемонстрировали готовность безотлагательно решить оставшиеся вопросы с целью скорейшего открытия обоих пунктов пересечения. Это очень важно для свободы передвижения", - отметила Грау.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ сообщила, что в центре внимания Экономической рабочей группы были вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской области. Также обсуждались проблемы экологии и вопросы выплат задолженностей по заработной плате бывшим сотрудникам "Укрзализныци", проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.