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22:46 11.11.2020

Бюллетени на выборах президента США будут пересчитаны в Джорджии вручную - секретарь штата

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Бюллетени на выборах президента США будут пересчитаны в Джорджии вручную - секретарь штата

Секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил в среду о том, что бюллетени, отданные в штате на выборах президента США, будут пересчитаны вручную, сообщает американский телеканал CBS News.

Телеканал отмечает, что такое решение принято на фоне растущего давления со стороны республиканцев, заявляющих о фактах нарушений в процессе голосования и неподобающей организации выборов.

"Это поможет выстроить доверие. Это будет и аудит, и пересчет одновременно. Это будет тяжело", - сказал Раффенспергер на пресс-конференции.

Он отметил, что его канцелярия уже расследует и продолжит расследовать все случаи нарушения на выборах.

"Каждый законный голос будет подсчитан", - подчеркнул Раффенспергер.

К настоящему моменту поступили окончательные данные из 97 округов Джорджии, в которой насчитывается 159 округов. Пока представитель демократов Джо Байден лидирует с отрывом от президента США Дональда Трампа в 14,1 тыс. голосов.

Теги: #сша #голосование #джорджия #пересчет
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