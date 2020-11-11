В ОБСЕ поддержали предложение Украины создать на КПВВ на Донбассе "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан

Представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.

"Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения", - сообщается на официальной странице украинской делегации в ТКГ в Фейсбук.

Источник: https://bit.ly/38tw8XM