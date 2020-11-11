События

21:11 11.11.2020

В ОБСЕ поддержали предложение Украины создать на КПВВ на Донбассе "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан

1 мин читать
В ОБСЕ поддержали предложение Украины создать на КПВВ на Донбассе "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан

Представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.

"Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения", - сообщается на официальной странице украинской делегации в ТКГ в Фейсбук.

Источник: https://bit.ly/38tw8XM

Теги: #ткг #обсе #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:37 11.11.2020
Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

20:33 11.11.2020
Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

20:32 11.11.2020
Представители ОБСЕ в ТКГ призвали РФ до конца недели открыть КПВВ на Донбассе для движения людей и транспорта

Представители ОБСЕ в ТКГ призвали РФ до конца недели открыть КПВВ на Донбассе для движения людей и транспорта

20:32 11.11.2020
Украина поддержала в ТКГ инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для скорейшего согласования позиций по "плану действий"

Украина поддержала в ТКГ инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для скорейшего согласования позиций по "плану действий"

16:23 11.11.2020
Больше половины украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры – опрос

Больше половины украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры – опрос

13:49 11.11.2020
Больше половины украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры и с РФ, и с представителями "ДНР/ЛНР" – опрос

Больше половины украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе нужно вести переговоры и с РФ, и с представителями "ДНР/ЛНР" – опрос

11:42 11.11.2020
Утром через КПВВ на Донбассе на подконтрольную территорию въехал 131 человек, выехали 71, двоих завернули, на три КПВВ никто не являлся - Госпогранслужба

Утром через КПВВ на Донбассе на подконтрольную территорию въехал 131 человек, выехали 71, двоих завернули, на три КПВВ никто не являлся - Госпогранслужба

11:13 11.11.2020
Нидерланды выделили EUR4 млн на гуманитарное разминирование в Украине

Нидерланды выделили EUR4 млн на гуманитарное разминирование в Украине

19:17 10.11.2020
Качура просит комитет Рады по вопросам организации госвласти пригласить Кравчука на заседание для презентации дальнейших планов в ТКГ

Качура просит комитет Рады по вопросам организации госвласти пригласить Кравчука на заседание для презентации дальнейших планов в ТКГ

18:55 10.11.2020
Литовский университет Витовта договорился о сотрудничестве с 3 вузами, перемещенными из Донбасса

Литовский университет Витовта договорился о сотрудничестве с 3 вузами, перемещенными из Донбасса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

Представители ОБСЕ в ТКГ призвали РФ до конца недели открыть КПВВ на Донбассе для движения людей и транспорта

Украина поддержала в ТКГ инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для скорейшего согласования позиций по "плану действий"

ПОСЛЕДНЕЕ

Бюллетени на выборах президента США будут пересчитаны в Джорджии вручную - секретарь штата

Штаб Трампа опротестовал в суде результаты голосования в Мичигане

Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил роль ветеранов украинского происхождения

Испания вводит ограничения на въезд из стран с высоким числом заражений COVID-19

В Европе темпы распространения COVID-19 остаются высокими

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

В Одессе СБУ предотвратила массовую фальсификацию выборов мэра

В Польше 25тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 430 человек скончались

Задержка подсчета голосов на местных выборах в Украине обусловлена обжалованием в судах и повторным подсчетом – ЦИК

Запасы ядерного топлива Тегерана в 12 раз превышают лимит по СВПД - МАГАТЭ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА