В Европе темпы распространения COVID-19 остаются высокими

В Европе продолжают фиксировать рекордные показатели по коронавирусу COVID-19, в связи с этим ряд стран продолжают ужесточать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.

Так, в Италии вновь фиксируют рекордный с апреля суточный прирост смертей среди инфицированных коронавирусом - за последние 24 часа скончались 623 человека, что более чем на 40 выше предыдущего рекорда (580), установленного во вторник.

Кроме того, за сутки в стране диагностировали 32 тыс. 961 случай коронавируса, что, напротив, ниже показателя во вторник (35 тыс. 98) .

Таким образом общее число выявленных случаев коронавируса в стране превысило отметку в 1 млн, более 42,9 тыс. заразившихся скончались. Между тем, более 373 тыс. итальянцев успешно переболели коронавирусной инфекцией.

В среду главы местной ассоциации врачей-терапевтов предупредили, что больницы в Италии в условиях второй волны коронавируса COVID-9 не справляются с наплывом пациентов: не хватает медперсонала, а коечный фонд близок к перегрузке.

Один из руководителей ассоциации Дарио Манфелотто пояснил, что если учитывать как пациентов с коронавирусом, так и пациентов с другими заболеваниями, то можно считать, что в больницах страны свободных мест не осталось, отмечает итальянский телеканал TgCom24.

В Италии в настоящее время обсуждается возможность введения общенационального режима самоизоляции. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято правительством, если до 15 ноября не будет признаков улучшения ситуации. В настоящее время самоизоляция в том или ином виде действует в отдельных областях Италии.

Власти Испании сообщили в среду, что суточный прирост случаев заражения COVID-19 составил 19 тыс. 96, что выше показателя во вторник, но при этом на 24% ниже прироста, зафиксированного неделю назад.

Также наблюдается снижение случаев смертности - за последние 24 часа в Испании скончались 349 инфицированных в то время, как накануне этот показатель составил 411 и был объявлен рекордным с начала второй волны пандемии.

Таким образом, всего в стране выявили более 1,4 млн заражений, количество летальных исходов среди пациентов c COVID-19 превышает 40 тыс. При этом, в минздраве страны отметили, что с 18 мая выздоровели 130,3 тыс. заболевших.

Согласно имеющимся данным, больше половины автономных сообществ Испании находятся в категории "серьезного риска" - самая сложная эпидемиологическая ситуация складывается в Андалусии, Арагоне, Валенсии, Кастилье-Ла-Манче, Кастилье-и-Леоне, Риохе, а также автономных городах Сеуте и Мелилье. Наравне с этими регионами страны в высшую красную категорию ("серьезного риска") внесены Астуриас, Валенсия, Кантабрия, Каталония, Мадрид, Мурсия, Наварра, Страна басков и Эстремадура. Более спокойно ситуация развивается в Галисии и на Канарских островах - этим регионам присвоен желтый уровень эпидемиологической опасности.

Во Франции в среду суточный показатель выявленных случаев COVID-19 составил 35 тыс. 879: это выше, чем во вторник с 22 тыс. 180, но намного ниже, чем ранее зафиксированные цифры в 58 - 60 тыс. случаев. Рекордный показатель пришелся на субботу - 86 тыс. 852 случая.

Также во Франции за сутки скончались 328 заразившихся коронавирусом, что значительно ниже показателя во вторник, когда за сутки скончались 857 инфицированных.

По данным статистического сайта Worldometers, всего за время пандемии во Франции диагностировали более 1,86 млн случаев болезни, скончались свыше 42,5 тыс. инфицированных. Между тем, более 133,6 тыс. французов успешно переболели коронавирусом.

Власти Великобритании в среду сообщили о 595 пациентах, скончавшихся от осложнений, связанных с COVID-19, что на 63 выше вчерашнего рекордного с середины мая показателя смертности (532).

При этом за сутки в стране выявили 22 тыс. 950 случаев заражения коронавирусом, что существенно ниже, чем на прошлой неделе. Так, например, 6 ноября в стране зафиксировали более 25 тыс. заражений. Затем, по данным сайта Worldometer, заболеваемость стала постепенно снижаться.

Всего за время пандемии в Великобритании выявили более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов инфицированных превышает отметку в 50 тыс.

Тем временем, рекордные суточные показатели заболеваемости коронавирусом зафиксированы в Греции - 2 тыс. 752. Также скончались еще 43 инфицированных. Таким образом, общее количество случаев COVID-19 в Греции достигло 63 тыс. 321, а количество летальных исходов - 909.

В среду, спустя четыре дня после того, как в стране начался второй за год карантин, министр гражданской обороны Никос Хардалиас объявил об ужесточении ограничительных мер - с пятницы в стране вводится комендантский час с 21:00 по 05:00 по местному времени.

"Ограничивая необязательные перемещения в общенациональном масштабе, мы ограничиваем перенос и передачу вируса, сокращаем возможность появления новых очагов (заболевания - ИФ)", - сказал министр в телевизионном обращении.

Он объявил, что также с пятницы общественные и частные организации будут обязаны работать с минимальным присутствием персонала, и власти будут проверять соблюдение этого требования.