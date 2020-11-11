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20:46 11.11.2020

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

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Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабинета министров Украины о введении в Украине карантина "выходного дня", сообщил мэр Львова Андрей Садовый

" Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня". Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет. Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные - абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали", - написал Садовый на странице в Фейсбуке в среду вечером.

Он отметил, что за выходные заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода, и это "живые деньги, которые кормят тысячи семей".

"Кто будет компенсировать эти потери? О дальнейших шагах сообщим, когда будет детали решения правительства. Берегите себя и близких!", - добавил мэр Львова

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в среду ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

Садовый считает "ерундой" введение карантина "выходного дня" и заявляет, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут, сообщает пресс-служба городского совета.

Источник: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/3660433770662818

Теги: #львов #карантин #суд
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