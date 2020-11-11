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20:33 11.11.2020

Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

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Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании в формате видеоконференции в среду призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе.

"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", - говорится в обнародованном вечером в среду релизе украинской делегации.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня.

Чевик отметил, что режим прекращения огня в целом сохраняется уже сто восемь суток, добавив, что наблюдается уменьшение количества обстрелов и использования тяжелого вооружения (минометов).

В свою очередь украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования, предложение о чем внес президент Украины Владимир Зеленский еще во время Парижского саммита 9 декабря 2019 года.

Речь идет о заминированных 19 участках: например, кладбища, электросети, объекты водоснабжения, находящихся на линии разграничения.

Крайне важно, отметил Кравчук, начать разминирование до резкого ухудшению погодных условий, которое сделает это физически невозможным.

Теги: #ткг #украина #удерживаемые
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