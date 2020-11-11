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20:32 11.11.2020

Представители ОБСЕ в ТКГ призвали РФ до конца недели открыть КПВВ на Донбассе для движения людей и транспорта

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Представители ОБСЕ в ТКГ призвали РФ до конца недели открыть КПВВ на Донбассе для движения людей и транспорта

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в режиме видео-конференции представители ОБСЕ призвали российскую сторону до конца недели открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), сообщает украинская делегация в ТКГ.

"Украина выполнила свои обязательства и 10 ноября открыла все имеющиеся КПВВ для движения людей и транспорта. Сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ. Эти условия чисто технические. Представители ОСБЕ призвали российскую сторону открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей в ближайшее время, до конца этой недели", - говорится в сообщении украинской делегации по итогам заседания в среду.

В информации отмечается, что украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов.

"Надеемся на скорую реакцию российской делегации", - добавили в украинской делегации.

Теги: #ткг #обсе #украина #кпвв
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