В Польше 25тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 430 человек скончались

В Польше по состоянию на 11 ноября лабораторно подтвержден 25 221 новый случай заболевания COVID-19 за сутки, 430 человек скончались и 12 214 выздоровели, сообщается на портале worldometers.info.

По состоянию на среду, 11 ноября, количество активных больных в Польше составило 367 133 (на 12 577больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 618 813 случаев инфицирования, умерли 8 805 человек, выздоровели 242 875человек.

Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries