События

19:56 11.11.2020

В Польше 25тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 430 человек скончались

1 мин читать
В Польше 25тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 430 человек скончались

В Польше по состоянию на 11 ноября лабораторно подтвержден 25 221 новый случай заболевания COVID-19 за сутки, 430 человек скончались и 12 214 выздоровели, сообщается на портале worldometers.info.

По состоянию на среду, 11 ноября, количество активных больных в Польше составило 367 133 (на 12 577больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 618 813 случаев инфицирования, умерли 8 805 человек, выздоровели 242 875человек.

Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

Теги: #статистика #коронавирус #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:12 11.11.2020
В Европе темпы распространения COVID-19 остаются высокими

В Европе темпы распространения COVID-19 остаются высокими

19:38 11.11.2020
Сложный период с Covid-19 будет продолжаться до апреля – глава Минздрава Украины

Сложный период с Covid-19 будет продолжаться до апреля – глава Минздрава Украины

19:21 11.11.2020
Резников заболел COVID-19

Резников заболел COVID-19

18:30 11.11.2020
Разумков заболел COVID-19, будет работать дистанционно

Разумков заболел COVID-19, будет работать дистанционно

16:32 11.11.2020
Шмыгаль: Если ничего не делать, то 10-15 декабря мест в больницах не будет даже в коридорах

Шмыгаль: Если ничего не делать, то 10-15 декабря мест в больницах не будет даже в коридорах

15:16 11.11.2020
Кабмин выделил 895,578 млн грн на обеспечение коек для пациентов с COVID-19 подачей кислорода

Кабмин выделил 895,578 млн грн на обеспечение коек для пациентов с COVID-19 подачей кислорода

12:28 11.11.2020
В Харьковскую область доставили кислородные концентраторы, купленные за средства "ковидного фонда" – Кучер

В Харьковскую область доставили кислородные концентраторы, купленные за средства "ковидного фонда" – Кучер

11:40 11.11.2020
Группа фармкомпаний "Лекхим" на период карантина ограничила работу сотрудников в офисе, при подозрении на COVID-19 проводит тестирование

Группа фармкомпаний "Лекхим" на период карантина ограничила работу сотрудников в офисе, при подозрении на COVID-19 проводит тестирование

11:26 11.11.2020
В ВСУ за сутки выявлены 117 новых случаев COVID-19, один человек скончался

В ВСУ за сутки выявлены 117 новых случаев COVID-19, один человек скончался

10:52 11.11.2020
В Киеве за сутки заболело Covid-19 965 человек, из них 92 госпитализированы – Кличко

В Киеве за сутки заболело Covid-19 965 человек, из них 92 госпитализированы – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

Представители ОБСЕ в ТКГ призвали РФ до конца недели открыть КПВВ на Донбассе для движения людей и транспорта

Украина поддержала в ТКГ инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для скорейшего согласования позиций по "плану действий"

ПОСЛЕДНЕЕ

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

Представители ОБСЕ в ТКГ призвали РФ до конца недели открыть КПВВ на Донбассе для движения людей и транспорта

Украина поддержала в ТКГ инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для скорейшего согласования позиций по "плану действий"

В Одессе СБУ предотвратила массовую фальсификацию выборов мэра

Задержка подсчета голосов на местных выборах в Украине обусловлена обжалованием в судах и повторным подсчетом – ЦИК

Запасы ядерного топлива Тегерана в 12 раз превышают лимит по СВПД - МАГАТЭ

Зеленский подписал указ по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей

Комиссия по правовой реформе при президенте обсудила необходимость новых законодательных принципов работы КС, согласования с Конституцией законов о НАБУ и ГБР, лишения СБУ несвойственных функций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА