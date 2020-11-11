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19:30 11.11.2020

Зеленский подписал указ по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей

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Зеленский подписал указ по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №495/2020 "О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей".

Как сообщает пресс-служба главы государства, цель документа - обеспечение гарантий защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей, а также повышение эффективности их розыска.

Так, согласно указу, правительство с привлечением представителей общественности, правозащитников и членов семей воинов, погибших или пропавших без вести, должно разработать и утвердить комплексный план по обеспечению защиты прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и их семей.

Также план должен обеспечить эффективную деятельность Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и функционирование Единого реестра таких лиц.

Кабмин долженобеспечивать ежегодное проведение мероприятий в связи с Международным днем жертв насильственных исчезновений 30 августа. Так, согласно документу, областные государственные администрации и КГГА должны разработать во взаимодействии с органами местного самоуправления меры по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей.

"Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в сообщении.

Источник: https://bit.ly/3piVwW7

Теги: #президент #указ #пропавшие #защита
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