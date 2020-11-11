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19:21 11.11.2020

Резников заболел COVID-19

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Резников заболел COVID-19

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что получил положительный результат ПЦР-теста и находится на самоизоляции.

"С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный… Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы - все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом. И, как приятно, но вот причины не радуют. Голос - конкуренция Высоцкому. Такой, с приятной хрипотцой. Но не пою, потому что жена не выдержит", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Источник: https://www.facebook.com/1224903319/posts/10224612319595164/?d=n

Теги: #коронавирус #резников
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