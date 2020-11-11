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19:07 11.11.2020

Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна через парламент из-за отсутствия кворума

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Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна через парламент из-за отсутствия кворума

Внеочередное заседание парламента Армении по вопросу отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна не состоялось, заявила оппозиционный депутат парламента Наира Зограбян.

"Заседание парламента не состоялось, поскольку не был обеспечен кворум. На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание", - сказала Зограбян журналистам в среду.

Организаторы митинга с требованием отставки Пашиняна призвали участников демонстрации разойтись по домам и ждать развития событий.

"Завтра до ночи этот вопрос должен быть решен. Мы ждем", - заявил ранее представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Между тем, полиция Армении подвергла приводу одного из организаторов митинга, представителя партии "Дашнакцутюн", руководителя телеканала "Еркир медиа" Гегама Манукяна.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. В среду акции протеста в Ереване продолжаются.

Теги: #кворум #армения #парламент #заседание
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