Садовый выступает против карантина выходного дня, Львов решение правительства поддерживать не будет

Мэр Львова Андрей Садовый считает "ерундой" введение карантина выходного дня и заявляет, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут, сообщает пресс-служба городского совета.

"Карантин выходного дня, по моему мнению, это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни единого неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне говорить нельзя. Если власть хочет делать какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям, компенсации, как это делают немцы, французы и другие страны. А добить людей, забрать у них последние средства к существованию... А кто потом будет кормить их семьи? Поэтому мы за людей. Надо иметь здравый смысл", - сказал Садовый во время акции предпринимателей, выступающих против введения в Украине карантина выходного дня в среду.

Он также добавил, что "власти приходят и уходят, а Львов был, есть и будет".

По словам мэра, город получил от государства только 1 млн грн, "зато власть забирает из местного бюджета 591 млн грн".