Минкультуры готовит предложение правительству о режиме финансовых компенсаций для сферы культуры - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что министерство уже готовит предложение к правительству о режиме финансовых компенсаций для сферы культуры.

"Минкультуры уже готовит предложение в Кабмин о режиме финансовых компенсаций. Будем апеллировать к европейскому опыту, потому что введение локдауна там предусматривало финансовые компенсации от государства субъектам хозяйствования (в том числе самозанятым) на период простоя", - написал Ткаченко в Телеграм-канале в среду.

В связи с этим министр привел расчеты о влиянии карантина на культуру, туризм и креативные индустрии.

Так, по его данным, 2% ВВП страны, или более 83 млрд грн, – это совокупные потери бизнеса сферы культуры, креативных индустрий и туризма от недополученного дохода с начала марта, учитывая первый локдаун. В частности, в сфере туризма: падение туристического потока на 75%; средние потери дохода за один уикенд – 1 045,66 млн грн. Гостиницы - падение средней загруженности с 50% до 20%; средние потери дохода за 1 уикенд – 119,77 млн грн. Кинотеатры - потеря посетителей на 39%; средние потери дохода за 1 уикенд – 17,13 млн грн.

Культура и креативные индустрии (без ИТ и киносети) - потеря 50% дохода из-за ограничений на проведение мероприятий и вход в учреждения, потеря платежеспособности; средние потери дохода за один уикенд – 324,16 млн грн.

Кроме того, Ткаченко отметил, что локдаун туризма, культуры и креативных индустрий может привести к потере около 10% ВВП в течение ближайших пять лет.

По его словам, восстановление рынков будет происходить медленно из-за миграции специалистов к более защищенных индустрий, а отрицательный баланс рабочей силы креативных индустриях приведет к потере их экспортного потенциала и возможности продвижения Украины в мире через креативные продукты и услуги.

Источник: https://t.me/otkachenkokyiv/416