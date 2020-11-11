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17:37 11.11.2020

Российские наемники с начала суток нарушили режим тишины возле Каменки, ранен боец ВСУ - сводка

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Российские наемники с начала суток нарушили режим тишины возле Каменки, ранен боец ВСУ - сводка

Российские наемники с начала среды один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, используя стрелковое оружие, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 11 ноября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года время заседания Трехсторонней контактной группы. Так, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета вблизи Каменки", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Так, вследствие обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

"О дерзких действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в штабе ООС.

Источник: https://bit.ly/3lkTOB6

Теги: #всу #оос #раненый
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