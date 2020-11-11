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17:30 11.11.2020

Шторм "Эта" снова усилился до урагана у берегов Флориды

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Шторм "Эта" снова усилился до урагана у берегов Флориды

Шторм "Эта", ранее обрушившийся на страны Центральной Америки, вновь усилился до урагана - вблизи юго-западного побережья штата Флорида, сообщил в среду Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным метеорологов, порывы ветра "Эты" достигают скорости 120 км/ч. В настоящий момент "Эта" смещается в северо-восточном направлении со скоростью 23 км/ч.

Однако ожидается, что "Эта" ослабнет вновь прежде, чем он приведет к выпадению осадков в четверг.

Метеорологи прогнозируют, что ураган может вызвать представляющие опасность штормовые волны между округом Ли в штате Флорида и заливом Апалачи.

Теги: #сша #шторм
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