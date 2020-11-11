СБУ подозревает директора одного из медучреждений Черкасс в причинении убытков бюджету города на 3 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила миллионные убытки, причиненные бюджету г.Черкасс при закупке медицинского оборудования, сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии предварительного следствия, руководство медучреждения заключило соглашение со столичной компанией почти на 15 млн грн для закупки стоимостного диагностического оборудования. В ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок коммерсанты искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом, бизнесменам удалось завладеть средствами городского бюджета в размере более 3 млн грн", - сказано в сообщении.

Так, за служебную халатность, которая привела к большим убыткам, руководителю медицинского учреждения сообщено о подозрении по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Источник: https://bit.ly/3kjzb7e