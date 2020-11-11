Полиция ищет взрывчатку в апелляционном админсуде в Харькове
Полиция проверяет информация о минировании здания Второго апелляционного административного суда на Театральной площади в Харькове.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, о том, что в здании суда заложена взрывчатка, сообщил аноним, позвонивший в канцелярию учреждения в 14:50.
"На место выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции... В настоящее время проводится осмотр помещения и прилегающей территории", - говорится в сообщении.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова