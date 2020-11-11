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16:32 11.11.2020

ВАКС отказал в отводе прокурора в деле "Роттердам+"

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ВАКС отказал в отводе прокурора в деле "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил заявление детектива НАБУ об отводе прокурора в деле "Роттердам+", сообщает ВАКС.

"11 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил заявление детектива Национального антикоррупционного бюро об отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора в деле " Роттердам+", - говорится в сообщении, размещённом в среду на странице суда в Фейсбук.

По информации ВАКС, определение обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента оглашения.

Теги: #роттердам #вакс
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