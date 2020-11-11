Шмыгаль: Если ничего не делать, то 10-15 декабря мест в больницах не будет даже в коридорах

Если не принимать решения, которые подготовило правительство, в частности по карантину выходного дня, то уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принимать ни одного человека, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наша же задача - не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания, наша задача - уменьшить поток людей в метро, маршрутных такси, на транспорте, сократить социальные контакты людей в выходные дни с тем, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Потому что если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принимать ни одного человека. При сегодняшней ситуации 10-15 декабря, если ничего не делать, мест в больницах не будет даже в коридорах", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.