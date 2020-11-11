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16:06 11.11.2020

Правительство Украины определило условия для работы заведений во время карантина в будние дни

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Правительство Украины определило условия для работы заведений во время карантина в будние дни

Кабинет министров Украины на заседании в среду определил условия для работы заведений общественного питания, развлекательных заведений, спортзалов, гостиниц в условиях карантина в будние дни.

Как сообщил в ходе заседания министр здравоохранения Максим Степанов, на территории Украины в будние дни устанавливаются ограничения, определенные для "оранжевой" карантинной зоны.

Так, полностью запрещается проведение дискотек, работа развлекательных заведений и ночных клубов, а также деятельность заведений общепита с организацией досуга. Продолжат действовать ограничения времени работы кафе, ресторанов, баров и других заведений общепита с 22:00 до 7:00, кроме адресной доставки и обслуживания на вынос.

Кроме того, в заведениях общепита устанавливается ограничение на размещение посетителей в зале: расстояние между столами – не менее двух метров, не более четырех человек за столом без учета детей до 18 лет. Вход и перемещение по заведению разрешается лишь в средствах индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот.

Устанавливаются также ограничения в будние дни для спортзалов и фитнес-центров – не более одного человека на 20 кв. м помещения.

Кинотеатры и театры могут продолжать работу в будние дни при условии заполненности каждого из залов не более чем на 50%.

Запрещается также деятельность субъектов, предоставляющих услуги размещения, кроме гостиниц и заведений, предоставляющих социальные услуги.

Как сообщалось, в Украине с 14 по 30 ноября устанавливается режим карантина выходного дня.

Теги: #карантин #кабмин
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