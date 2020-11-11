Транспорт на период карантина выходного дня останавливать не будут - Криклий

Транспорт на период общегосударственного карантина будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Телеграм-канале.

По его словам, на время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - констатировал он.

Министр также подчеркнул, что внутренние авиаперевозки ограничивать не планируют.