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15:37 11.11.2020

Транспорт на период карантина выходного дня останавливать не будут - Криклий

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Транспорт на период карантина выходного дня останавливать не будут - Криклий

Транспорт на период общегосударственного карантина будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Телеграм-канале.

По его словам, на время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - констатировал он.

Министр также подчеркнул, что внутренние авиаперевозки ограничивать не планируют.

Теги: #транспорт #карантин #криклий #мининфраструктуры
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