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15:14 11.11.2020

Кабмин поддержал введение политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий - Шмыгаль

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Кабмин поддержал введение политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий.

"Пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами. Правительство поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем - в банк для открытия счета, а потом снова в банк, так как будет политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, а дальше по обращению непосредственно Фонда или органов социальной защиты будет открыт соответствующий счет в банке.

"Это еще один шаг для упрощения работы социальной сферы", - добавил премьер.

 

Теги: #шмыгаль #пенсии #банки #кабмин
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