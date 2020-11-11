Кабмин поддержал введение политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий.

"Пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами. Правительство поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем - в банк для открытия счета, а потом снова в банк, так как будет политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, а дальше по обращению непосредственно Фонда или органов социальной защиты будет открыт соответствующий счет в банке.

"Это еще один шаг для упрощения работы социальной сферы", - добавил премьер.