Кабмин поддержал введение политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий.
"Пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами. Правительство поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.
По его словам, отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем - в банк для открытия счета, а потом снова в банк, так как будет политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, а дальше по обращению непосредственно Фонда или органов социальной защиты будет открыт соответствующий счет в банке.
"Это еще один шаг для упрощения работы социальной сферы", - добавил премьер.