События

14:52 11.11.2020

В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы - решение Кабмина

1 мин читать
В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы - решение Кабмина

Кабинет министров Украины обязал пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости при движении по проезжей части или обочине использовать световозвращающие элементы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, документом установлено, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые движутся по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленты, наклейки, жилеты) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы.

Ранее данная норма носила рекомендационный характер. В частности, предполагалось, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые движутся по проезжей части или обочине должны были как-то выделить себя, а при возможности иметь на внешней одежде световозвращающие элементы.

Отмечается, что введение нормы в новой редакции должно повысить уровень безопасности на улично-дорожной сети, так как наличие световозвращающих элементов на одежде пешеходов позволяет уменьшить смертность на дорогах в 6-8 раз. Это связано с тем, что человека, использующего световозвращающие элементы, будет видно на расстоянии 130-150 метров, тогда как в темной одежде его видно лишь на расстоянии 25-30 метров.

Теги: #правила #пдд #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:48 11.11.2020
Кабмин утвердил условия реализации программы Danida Business Finance в Украине

Кабмин утвердил условия реализации программы Danida Business Finance в Украине

15:25 11.11.2020
Карантин выходного дня будет действовать с предстоящих выходных до 30 ноября - Шмыгаль

Карантин выходного дня будет действовать с предстоящих выходных до 30 ноября - Шмыгаль

15:16 11.11.2020
Кабмин выделил 895,578 млн грн на обеспечение коек для пациентов с COVID-19 подачей кислорода

Кабмин выделил 895,578 млн грн на обеспечение коек для пациентов с COVID-19 подачей кислорода

15:14 11.11.2020
Кабмин поддержал введение политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий - Шмыгаль

Кабмин поддержал введение политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий - Шмыгаль

15:06 11.11.2020
Кабмин предложит ВР обязать Госспецсвязи заняться хранением резервных копий электронных госресурсов

Кабмин предложит ВР обязать Госспецсвязи заняться хранением резервных копий электронных госресурсов

15:01 11.11.2020
Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению 5G в Украине

Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению 5G в Украине

14:56 11.11.2020
Украина планирует ежегодно выделять на авиастроение 2 млрд грн - премьер

Украина планирует ежегодно выделять на авиастроение 2 млрд грн - премьер

14:50 11.11.2020
Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

14:50 11.11.2020
Кабмин предлагает расширить сферу применения электрошокеров полицейскими

Кабмин предлагает расширить сферу применения электрошокеров полицейскими

13:03 11.11.2020
Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

Топ-менеджеры ТРЦ и ритейлеры протестуют под Кабмином против карантина выходного дня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Транспорт на период карантина выходного дня останавливать не будут - Криклий

Карантин выходного дня будет действовать с предстоящих выходных до 30 ноября - Шмыгаль

Карантин выходного дня является сбалансированным вариантом ограничений - премьер

Секретарь СНБО обращает внимание ЦИК на необходимость немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов

Утром через КПВВ на Донбассе на подконтрольную территорию въехал 131 человек, выехали 71, двоих завернули, на три КПВВ никто не являлся - Госпогранслужба

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" назначила "Интерсити+" сообщением Киев - Львов - Киев на 18 ноября

Транспорт на период карантина выходного дня останавливать не будут - Криклий

Карантин выходного дня является сбалансированным вариантом ограничений - премьер

Американской марсианской миссии осталось 100 дней до посадки на Красной планете – NASA

Секретарь СНБО обращает внимание ЦИК на необходимость немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов

В Харьковскую область доставили кислородные концентраторы, купленные за средства "ковидного фонда" – Кучер

Решение по Карабаху было принято, чтобы избежать коллапса и гибели тысяч людей - премьер Армении

Утром через КПВВ на Донбассе на подконтрольную территорию въехал 131 человек, выехали 71, двоих завернули, на три КПВВ никто не являлся - Госпогранслужба

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве херсонского бизнесмена Игоря Пащенко

В ВСУ за сутки выявлены 117 новых случаев COVID-19, один человек скончался

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА