Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

Кабинет министров Украины разрешил движение велосипедов по полосе движения маршрутных транспортных средств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, установлено, что полоса для движения маршрутных транспортных средств теперь предназначена и для движения велосипедов.

Отдельного знака для этого не будет, но это будет подразумеваться знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Отмечается, что такое решение принято для развития велосипедной инфраструктуры и уменьшения травматизма среди велосипедистов.