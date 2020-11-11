Американской марсианской миссии осталось 100 дней до посадки на Красной планете – NASA

Американской автоматической межпланетной станции с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") и вертолетом Ingenuity ("Изобретательность"), запущенной 30 июля, осталось лететь 100 дней до Красной планеты, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Всего 100 дней и 268 млн км отделяют миссию марсохода Perseverance от кратера Езеро. Посадка будет осуществлена 18 февраля 2021 года в 15:43 по времени Восточного побережья США", - сообщило NASA. При этом сигнал подтверждения посадки поступит в Лабораторию реактивного движения NASA в Южной Калифорнии только через 11,5 минут.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправляет для изучения Красной планеты. Это самый большой в мире планетоход, вес которого достигает 1025 кг, длина составляет 3 метра и ширина - 2,7 метра. Он оснащен большим количеством исследовательского оборудования. На нем установлен бур для отбора проб из марсианской почвы, в которых аппарат будет искать признаки микробной жизни, роботизированная рука, видеокамеры, инструменты для химического и минералогического анализа почвы, рентгеновский спектрометр с тепловизором, ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения органических веществ. Кроме того, он оснащен специальным аппаратом MOXIE, который попробует вырабатывать кислород из диоксида углерода, присутствующего в марсианской атмосфере, а также микрофонами и датчиками для метеорологических наблюдений.

Согласно спутниковым данным, в кратере Езеро на Марсе, где совершит посадку планетоход, в прошлом там была дельта реки, которая впадала в большое озеро. В скалах этого кратера, по мнению ученых, могли сохраниться следы жизни.

Американскому роверу предстоит собрать на Марсе образцы породы, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируется отправить к Красной планете не раньше 2026 года.

По сообщению NASA, на Perseverance установлен ядерный генератор энергии. Такой же генератор используется на американском марсоходе Curiosity, который исследует поверхность Красной планеты с августа 2012 года.

Предполагается, что новый планетоход сможет проработать на Марсе 687 земных суток.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг станет первым вертолетом, который будет работать на Марсе. Он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Стоимость американской марсианской миссии оценивается в три миллиарда долларов.