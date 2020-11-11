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13:07 11.11.2020

Секретарь СНБО обращает внимание ЦИК на необходимость немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов

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Секретарь СНБО обращает внимание ЦИК на необходимость немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов направил на имя главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олега Диденко письмо, в котором обратил внимание на необходимости принять неотложные меры по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленному их обнародованию.

В письме Данилов отметил, что ЦИК в условиях нового избирательного закона проводит значительную работу по обеспечению прав украинских граждан избирать и быть избранными, сообщает пресс-служба СНБО.

"Вместе с тем Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов", - уточнил Данилов.

Он напомнил, что в соответствии с календарным планом местных выборов, утвержденным ЦИК 8 августа 2020 года, крайней датой установления результатов местных выборов было определено 6 ноября 2020 года включительно.

"Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - подчеркнул Данилов и добавил, что согласно действующему законодательство ЦИК имеет полномочия установить результаты местных выборов в случае невыполнения некоторыми ТИК требований Избирательного кодекса.

"Учитывая приведенное, в интересах национальной безопасности и ввиду того, что проведение свободных, гласных и транспарентных выборов является необходимым условием обеспечения принципа демократии, является обязательным стандартом для демократического, свободного и открытого общества, обращаю внимание на принятие неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии", - резюмируется в письме.

 

Теги: #данилов #снбо #выборы
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