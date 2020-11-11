Утром через КПВВ на Донбассе на подконтрольную территорию въехал 131 человек, выехали 71, двоих завернули, на три КПВВ никто не являлся - Госпогранслужба

На три из семи контрольно-пропускных пункта въезда-выезда, действующих на линии разграничения на Донбассе, и которые в среду начали работу в 8.00, по состоянию на 10.00 граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины речь идет о пунктах пропуска "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское".

В то же время на двух из остальных четырех пунктах пропуска попытки граждан пересечь линию разграничения оказались безуспешными. "В КПВВ "Золотое" 1 человек и в КПВВ "Счастье" 1 человек, выбывшие в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти", - говорится в сообщении.

Лишь два контрольно-пропускных пункта работают в обычном режиме: через них линию разграничения за два утренних часа пересекли уже 202 человека. "По состоянию на 10.00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили: в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины 131 человека, на выход - 66 человек; в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд на временно оккупированную территорию Украины оформлено 5 граждан и 5 транспортных средств", - рассказали в Госпогранслужбе.

В ведомстве напомнили, что с 08.00 согласно решению командующего Объединенных сил восстановлена работа всех КПВВ на линии разграничения, которые работают ежедневно с 8 до 16 часов. "В них находится достаточное количество персонала Государственной пограничной службы Украины для обеспечения пропуска лиц и транспорта. Однако фактический пропуск на большинстве дорожных коридоров заблокирован пророссийскими боевиками", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 10 ноября на линии разграничения сторон в Донецкой и Луганской областях с украинской стороны линии разграничения сторон начали работу контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), однако, как сообщила Украинская делегация для участия в ТКГ в соцсети Facebook, российская сторона блокировала работу пунктов пропуска и не пропускает через них людей. В частности, все оформленные украинскими пограничниками на выезд на временно оккупированную территорию в КПВВ "Счастье", вернулись из-за отказа пропускать их представителями незаконных вооруженных формирований.