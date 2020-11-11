События

11:26 11.11.2020

В ВСУ за сутки выявлены 117 новых случаев COVID-19, один человек скончался

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В ВСУ за сутки выявлены 117 новых случаев COVID-19, один человек скончался

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 117 новых случаев коронавирусной инфекции. Один из заболевших раньше скончался, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Работник ВСУ (г. Одесса) находился на стационарном лечении в отделении реанимации для инфекционных больных "Больницы водников" по поводу острой респираторной болезни COVID-19, осложненной двусторонней полисегментарной пневмонией. Положительный ПЦР от 6 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, вследствие быстрой нарастающей полиорганной недостаточности началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата. Работник ВСУ по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - указывается в сообщении.

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 20 человек. На лечении дома под контролем медицинской службы остаются 97 человек, в том числе 19 военнослужащих и два работника ВСУ в Одесской области, 11 военнослужащих и 4 работника ВСУ во Львовской области, 7 военнослужащих и 6 работников ВСУ в Киевской области. Состояние здоровья пациентов оценивается как удовлетворительное.

Всего по состоянию на 10:00 11 ноября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 2258 человек. Выздоровели за период пандемии 4905 человек, летальных случаев – 20. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 470 человек.

 

Теги: #всу #коронавирус
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