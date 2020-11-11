В Киеве за сутки заболело Covid-19 965 человек, из них 92 госпитализированы – Кличко

965 киевлян заболели коронавирусной инфекцией Covid-19 за минувшие сутки, 20 ранее заболевших умерли, 469 выздоровели, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Заболели 547 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 358 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 28 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет. Заболел также 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 92 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко в своем Twitter в среду.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском (110), Днепровском (109) и в Деснянском (106) районах.

Мэр Киева отметил, что количество киевлян, которые нуждаются в госпитализации, не уменьшается. "Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2038 больных коронавирусом. Из них 31 ребенок. В тяжелом состоянии находятся 697 пациентов. Кислородную поддержку получают 894 больных. Под аппаратами ИВЛ - 38 человек. Еще 51 пациент - на неинвазивной искусственной вентиляции легких", - рассказал он

Кличко также сообщил, что с начала пандемии коронавирус унес жизни уже 914 киевлян, а подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 46 632. Всего коронавирус победили 17 473 жителя Киева.

Согласно данным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, количество больных Covid-19 в Киеве за сутки увеличилось на 476 и достигло отметки 28 245. Также за сутки зафиксировано 1 289 подозрений.