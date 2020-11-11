События

08:43 11.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 51 млн, жертв - 1,27 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 51 млн, жертв - 1,27 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 51 млн 395 тыс. 233 случаев, увеличившись за сутки на 519 тыс. 944, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро среды во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 270 тыс. 706 против 1 млн 262 тыс. 622 человек по состоянию на утро вторника, выздоровели более 33,4 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 млн 246 тыс. 212 случаев заражения коронавирусной инфекцией (рост за истекшие стуки - 135 тыс. 290) и 239 тыс. 628 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 393), излечились почти 4 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 44 тыс. 281 человека. Всего зафиксировано 8 млн 636 тыс. 11 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 512 до 127 тыс. 571, поправились почти 8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 699 тыс. 5 заразившихся, что на 23 тыс. 973 человека больше чем сутками ранее, умерли 162 тыс. 829 больных (рост - на 174), вылечились более 5,1 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 164,2. В США на 1 млн жителей скончался 741 человек, Индии - 92, Бразилии - 764.

Теги: #коронавирус #мир
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