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08:26 11.11.2020

В Украине за сутки COVID-19 заболели 10 611 человек, 6 802 выздоровели

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В Украине за сутки COVID-19 заболели 10 611 человек, 6 802 выздоровели

10 тыс 611 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро среды, 11 ноября, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

При этом выздоровели за сутки 6 тыс 802, а скончались 191 ранее заболевших.

Днем ранее, 10 ноября в Украине было зафиксировано 10 179 новых случаев инфицирования COVID-19, 9 ноября было 8 687 новых инфицированных; 8 ноября было зафиксировано 9 397 новых случаев заболевания. 7 ноября был установлен максимальный на данный момент показатель суточной заболеваемости с начала пандемии – 10 746 человек.

Максимальный показатель суточной смертности от COVID-19 (201 человек) и выздоровления (10 762 человека) был достигнут 6 ноября.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 489 808 человек, 8 947 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 221 459.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

Выздоровевших больше всего – в Харьковской (1 147), Львовской (988), Ровенской (510), Донецкой (502) областях. В 8 областях из 24 выздоровевших за сутки больше, чем заболевших.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировано 11 512 подозрений на COVID-19.

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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