События

07:42 11.11.2020

В двухэтажном торгово-складском здании на Львовщине произошел пожар

1 мин читать

В Бориславе (Львовская обл.) в двухэтажном торгово-складском здании произошел пожар, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"11 ноября в 03:17 в г. Борислав. в двухэтажном торгово-складском здании возник пожар. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Спасатели ГСЧС потушили пожар в 05:03 утра.

Отмечается, что огонь уничтожил крышу площадью 2,800 кв. м.

К тушению привлекалось 36 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС.

Теги: #львовская_область #украина #пожар #склад
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:21 11.11.2020
Российские наемники дважды нарушили режим тишины вблизи Водяного на Донбассе, один боец ранен

Российские наемники дважды нарушили режим тишины вблизи Водяного на Донбассе, один боец ранен

06:36 11.11.2020
Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в Колизее, Версале и музее Яд ва-Шем

Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в Колизее, Версале и музее Яд ва-Шем

03:05 11.11.2020
Харьковская полиция разыскивает грабителей, забравших из машины 50 тыс грн и ноутбук

Харьковская полиция разыскивает грабителей, забравших из машины 50 тыс грн и ноутбук

00:19 11.11.2020
Шкарлет: 12-летнюю систему образования не отменят

Шкарлет: 12-летнюю систему образования не отменят

23:06 10.11.2020
Минсельхоз США снизил прогноз экспорта кукурузы из Украины на 8 млн тонн

Минсельхоз США снизил прогноз экспорта кукурузы из Украины на 8 млн тонн

23:03 10.11.2020
На Закарпатье СБУ задержала на взятке новоизбранного главу Воловецкой ОТО от "Слуги народа"

На Закарпатье СБУ задержала на взятке новоизбранного главу Воловецкой ОТО от "Слуги народа"

22:30 10.11.2020
Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины

Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины

22:14 10.11.2020
"Астарта" за 9 мес. получила EUR4,7 млн чистого убытка

"Астарта" за 9 мес. получила EUR4,7 млн чистого убытка

22:06 10.11.2020
Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым - Офис президента

Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым - Офис президента

21:48 10.11.2020
Умерла мать Марины Порошенко

Умерла мать Марины Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Закарпатье СБУ задержала на взятке новоизбранного главу Воловецкой ОТО от "Слуги народа"

Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым - Офис президента

Без дополнительных мер Украина придет к "итальянской ситуации" с заболеваемостью Covid-19 уже в январе - премьер

СБУ проводит расследование по итогам аудита "Нафтогаза" и обнародует результаты – премьер

Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Главный разведчик Пентагона покидает свой пост

В некоторых странах Европы фиксируют рекордную суточную смертность среди людей с COVID-19

США обвиняют ВОЗ в непрозрачной подготовке расследования появления COVID-19

Демократы сохранили контроль над Палатой представителей США

Протестующие разгромили офис фонда Сороса в центре Еревана

Трюдо призвал власти 10 провинций Канады ужесточить ограничительные меры против COVID-19

За неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины Никарагуа заплатит и деньгами, и политическими репутационными потерями

ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК до полуночи 11 ноября установить результаты выборов

В Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, пострадали четыре человека – полиция

Без дополнительных мер Украина придет к "итальянской ситуации" с заболеваемостью Covid-19 уже в январе - премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА