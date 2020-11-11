Российские наемники дважды нарушили режим тишины вблизи Водяного на Донбассе, один боец ранен

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим "тишины", используя стрелковое оружие, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 10 ноября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в среду.

Отмечается, что вблизи Водяного в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером - применил миномет калибра 82 миллиметра.

"С начала текущих суток, 11 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили один раз. Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - добавили в сводке.

Отмечается, что бойца сразу госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Недалеко от Каменки противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/995615244264425