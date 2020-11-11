События

07:21 11.11.2020

Российские наемники дважды нарушили режим тишины вблизи Водяного на Донбассе, один боец ранен

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим "тишины", используя стрелковое оружие, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 10 ноября, на большинстве участков ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина. В то же время два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников зафиксировано вблизи Водяного. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в среду.

Отмечается, что вблизи Водяного в обеденное время противник открывал огонь из стрелкового оружия, а вечером - применил миномет калибра 82 миллиметра.

"С начала текущих суток, 11 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили один раз. Вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - добавили в сводке.

Отмечается, что бойца сразу госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Недалеко от Каменки противник применил стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет.

 

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/995615244264425

Теги: #оос #сводка #украина
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